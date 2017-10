Lataria suja Homem dá paulada em menino por causa de carro Vítima sofreu lesão com sangramento perto do olho direito

Sujeira na lataria do carro foi motivo para um homem de 24 anos agredir com paulada no rosto um menino de 10 anos. Os fatos ocorreram no final da tarde de ontem, no Residencial Orestinho, no município de Três Lagoas. A vítima ficou com lesão e sangramento perto do olho direito, sendo necessário atendimento médico. O autor foi preso.



Segundo o site JP News, o menino brincava com amigos em um monte de areia próximo ao carro do homem, que acabou ficando com marcas de sujeira. Apesar de não ter havido danos no veículo, o proprietário se enfureceu e foi na casa do garoto para tirar satisfação com os pais dele.



Chegando em frente ao apartamento, o homem chamou e, quando viu o menino com a cabeça para fora pela janela, lançou um pedaço de pau que o atingiu em cheio. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o agressor acabou preso pela Polícia militar e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).