Cárcere privado Homem invade loja, agride marido da ex, sequestra mulher e acaba preso Ele invadiu floricultura em Aquidauana, sequestrou a ex e foi preso em Bonito

Homem de 42 anos foi preso na tarde de hoje depois de agredir e esfaquear um comerciante e sequestrar a ex-mulher, de 51 anos. Caso aconteceu em Aquidauana e ele foi preso em Bonito, onde mantinha a vítima em cárcere.

De acordo com o site O Pantaneiro, suspeito invadiu a Floricultura do atual marido da vítima logo que ele abriu o estabelecimento, em Aquidauana. Ele estava encapuzado e, com uma faca, desferiu golpes que cortaram rosto e braços da vítima.

Para se defender, o comerciante lutou com o suspeito e conseguiu tirar o capuz do homem, constatando que era o ex-marido de sua companheir.

Ao perceber o que estava acontecendo, mulher tentou resolver a situação na conversa e foi obrigada pelo suspeito a entrar em um Fiat Palio, de onde foi levada para destino desconhecido.

Durante a tarde, Polícia Militar recebeu denúncia anônima com informações de que havia um homem em atitude suspeita em um pesqueiro no município de Bonito. Conforme a denunciante, mulher que estava com o homem demonstrava medo.

Como a PM de Bonito já estava sabendo do caso, solicitou reforço da Polícia Civil e, em conjunto, equipes foram até o local e constaram que se tratava do autor do sequestro.

Suspeito tentou fugir em seu veículo, mas foi perseguido e preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi indiciado por cárcere privado, tentativa de homicídio e roubo.