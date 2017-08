PONTA PORÃ Homem abandona veículo em rodovia com dois corpos executados Motorista do Corolla ia desovar os corpos, mas bateu em caminhão

Após bater em caminhão, homem abandonou veículo em rodovia do Estado com dois corpos executados. Os corpos foram encontrados em porta-malas e o outro no banco de trás do carro.

O motorista do veículo Toyota Corolla dirigia em rodovia de Ponta Porã, na noite de ontem (19), quando colidiu com caminhão que trafegava em sentido contrário.

Com a batida, o Corolla ficou impossibilitado de trafegar, sendo assim, o condutor abandonou o veículo com dois corpos, na rodovia. As vítimas, dois homens de 42 anos e de 32 anos, seriam desovadas pelo motorista do Corolla.

De acordo com informações do Porã News, a Polícia Militar (PM) declarou que possivelmente ambos foram torturados antes de serem executados e que a maneira como os dois foram mortos evidencia ajuste de contas do crime organizado que atua na fronteira.

Os corpos estão no Instituto Médico Legal (IML) da cidade a espera dos familiares.