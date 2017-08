Entrada gratuita Mágico será o palestrante do Jovem Empreendedor Henry Vargas vai palestrar amanhã, às 19 horas, na Assembleia Legislativa

Nos dias 29 de agosto a 01 de setembro acontece a 4ª edição da Semana Estadual do Jovem Empreendedor, e a atração principal do evento será o ilusionista Henry Vargas que virá de Las Vegas para Campo Grande. A abertura da semana será amanhã, na Assembleia Legislativa, às 19 horas, e Henry usará a mágica para apresentar as vantagens em ser empreendedor aos jovens do Estado. A entrada é gratuita.

Além da Capital, outro destino de Henry será Chapadão do Sul e Ponta Porã. “Pela primeira vez teremos a Semana acontecendo em outros lugares do Estado e nas três últimas edições totalizamos mais de 5 mil inscritos”, disse o autor da lei que institui a Semana do Jovem Empreendedor, deputado estadual Márcio Fernandes (PMDB).

Henry Vargas é o palestrante principal do evento, iniciou como ilusionista aos oito anos de idade, e hoje com 25 anos, é um dos nomes de destaque no empreendedorismo jovem no país.

Henry participa de programas de TV como: Domingão do Faustão, Silvio Santos, Astros e Programa Sabrina Sato.

AGENDA

Nas três cidades em que acontecerá o evento, Henry Vargas fará uma palestra show, com o tema “Empreender é Inovar”, e pretende mostrar estratégias e técnicas mágicas para falar sobre empreendedorismo.

Estarão presentes também os secretários nacionais, da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo Veiga e da Juventude, Francisco de Assis Costa Filho.

TROFÉU JOVEM EMPREENDEDOR

A Semana Jovem Empreendedor vai homenagear jovens em destaque no Estado, por meio do Troféu Jovem Empreendedor 2017. Maneira de valorizar o trabalho e dedicação de personalidades que tem fomentado a economia do Estado com sua vocação empreendedora.

PROGRAMAÇÃO 4ª SEMANA DO JOVEM EMPREENDEDOR (ENTRADA GRATUITA)

29 de agosto - Campo Grande - Assembleia Legislativa

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

30 de agosto – Chapadão do Sul - CTG

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

20h30 – Palestra “O Empreendedorismo e o Agronegócio”, Vidal Subtil de Oliveira Neto

21h – Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

31 de agosto – Campo Grande – Assembleia Legislativa

19h – Sessão Solene de Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

01 de setembro – Ponta Porã – Centro Internacional de Convenções

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

21h – Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017