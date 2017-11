TURISMO Guavira é aprovada como

A guavira, fruta nativa do Cerrado, foi aprovada hoje como a fruta símbolo de Mato Grosso do Sul. A Lei 5.082 já está em vigor e autoriza a inclusão do fruto como símbolo em todas as divulgações turísticas do Estado.

"O fruto verde e amarelo representa a cor do nosso país e, agora, se torna símbolo de Mato Grosso do Sul", destacou o deputado Renato Câmara (PMDB), autor da lei.

Nos últimos anos, especialistas avaliaram que os guavirais diminuiram devido a expansão da pecuária, das lavouras e do crescimento populacional. Desta forma, os cientistas avaliam que a melhor forma de conservar o fruto é viabilizar o seu cultivo do ponto de vista econômico, para consumo próprio e para comercialização.

“A guavira tem um grande potencial para gerar renda a ajudar a desenvolver o turismo. O passo agora é desenvolver a sua cadeia produtiva”, disse Câmara.

Em Bonito, por exemplo, a fruta já é utilizada preparação de pratos tradicionais, sorvetes, picolés, drinques e os mais antigos até utilizam a guavira para fins medicinais. A fruta já conquistou o privilégio de ter um festival em sua homenagem.

Geralmente realizado em novembro, época de colheita da fruta, o Festival da Guavira de Bonito é uma mistura de cultura e gastronomia. Além da variedade de pratos feitos com base na fruta, o festival ainda agrega música tradicional e exposição do artesanato local. Segundo dados da Agraer, 60% dos produtores da região de Bonito preserva um capão (porção de área) de guavira na propriedade.