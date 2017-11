DIOGRANDE Guardas municipais concluem curso para manuseio de arma calibre .12 Munição altamente letal é usada apenas por grupos específicos da PM

O grupo de 102 guardas municipais concluiu o curso para uso de armas calibre .12 que foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 16 de outubro. A munição altamente letal é usada apenas por grupos específicos da Polícia Militar (PM), de acordo com o comandante, Coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Nesta sexta-feira (24), a prefeitura divulgou que mais 61 guardas podem fazer o curso para uso do armamento. A nova seleção interna foi divulgada por meio do Diogrande.

Acosta explica que por ser um calibre altamente letal, as armas .12 são usadas em apenas três situações: proteção de grupo, dispersão de manifestantes e confronto armado.

“No dia-a-dia apenas o Grupo do Choque e as viaturas de área têm. Nos demais dias usamos apenas como impacto em proteção de grupo, afinal é uma arma longa. Também usamos para dispersão de manifestantes com munição não letal, elastômero, chamadas de bala de borracha e, por fim, usamos em confronto armado. É uma arma altamente letal e caso a pessoa seja atingida em um confronto, por exemplo, há grandes chances de óbito”, destacou o coronel.

O comandante da PM destaca que todos os militares são treinados para uso destas armas, mas alguns grupos preferem não utilizar. “No caso do Bope, os policiais preferem outro armamento, mas todos têm treinamento”, afirmou.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, os guardas passaram pelo curso do Grupo de Pronto Intervenção (GPI) ministrado pelo Exército.

A reportagem procurou o secretário Valério Azambuja, responsável pela segurança municipal, mas dois assessores informaram que ele estava em reunião e posteriormente seguiria para a formatura dos guardas.

As perguntas foram encaminhadas ao secretário por meio de sua assessoria. Entre os questionamentos está sobre em quais situações os guarda municipais vão usar este tipo de armamento, mas até a publicação não obteve retorno.