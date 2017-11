Investimento Grupo Eleva compra Mace, Nota 10 e mais três escolas em Mato Grosso do Sul Eleva, um dos maiores grupos de educação básica privada do Brasil

O Eleva, um dos maiores grupos de educação básica privada do Brasil adquiriu, de uma só vez, nove escolas privadas de Mato Grosso do Sul nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Maracaju.

As aquisições tiveram início em setembro e, a partir do próximo ano, o grupo contará com uma rede com mais de 5 mil estudantes em todo o Estado, 2,3 mil deles em unidades da Capital.

Em Campo Grande as escolas Mace - uma das mais tradicionais da cidade - e as unidades do Colégio Nota 10 passaram a pertencer ao grupo com sede no Rio de Janeiro (RJ), em setembro último. O valor das aquisições não foi revelado por representantes do Eleva. Eles alegam sigilo contratual.

Em Dourados, foram compradas as escolas Total e Delphos. Em Ponta Porã, a escola Total e em Maracaju, o colégio Innovare. A intenção do grupo é reforçar as marcas "Elite" e "Nota 10" em todo o Estado.

Em Campo Grande, por exemplo, o Colégio Mace, em 2018, passará a se chamar Elite/Mace. As três unidades do Colégio Nota 10 terão seu nome e estruturas preservadas.

Em Dourados, o colégio Total também receberá a marca Elite, assim como a unidade de Ponta Porã. As duas unidades do Colégio Delphos, de Dourados, passarão a se chamar "Delphos Nota 10". O Innovare, de Maracaju, também receberá a marca Nota 10.

O fundador do Nota 10, João Carlos Soares da Silva, será o responsável pela operação das escolas do Grupo Eleva em todo o Mato Grosso do Sul. "Neste primeiro momento, faremos uma sinergia de nossos modelos educacionais, ambos com excelentes resultados, e já consolidados", explicou.

"A ideia é manter a tradição e o perfil das escolas adquiridas, e integrá-las com as ferramentas de ensino já oferecidas pelo grupo Eleva", explica o diretor de integração do grupo, André Felipe Mendonça.

Entre as novas ferramentas estão o Laboratório de Inteligência de Vida (LIV), que além da tradicional grade curricular, desenvolve habilidades socioemocionais em seus alunos. A outra é a plataforma adaptativa, que prevê o tratamento individualizado a cada estudante.

MACE

A Moderna Associação Campo-Grandense de Ensino (Mace) foi fundada em 1969 pelo professor Pedro Chaves dos Santos. Durante quase toda sua história foi administrada pelo professor e, atual senador pelo PSC, Pedro Chaves dos Santos Filho, e pela professora Reni Domingos dos Santos.

Eleva

O grupo Eleva surgiu em 2013 no Rio de Janeiro, com a fusão dos colégios Elite e Pensi. Atualmente, com escolas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, onde mantém marcas como Eleva, Elite, Pensi, Alfa e Coleguium.

Entre os investidores do grupo estão o fundo Gera Venture, fundo que tem entre seus investidores o empresário Jorge Paulo Lemann, um dos brasileiros mais ricos do mundo, e que integra fundos e empresas que controlam marcas e empresas como AB Inbev, Heinz, Burger King, entre outras.