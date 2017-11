Tentativa de homicídio Grupo de seis homens arromba casa e atira 3 vezes contra morador Vítima foi socorrida com vida pelo Samu

Grupo armado é suspeito de tentar matar um jovem de 24 anos no início da madrugada desta segunda-feira, no Conjunto Residencial Harrison de Figueiredo, em Dourados. Seis homens invadiram a casa da vítima e a feriram com pelo menos três tiros. O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que todos estavam em casa, quando os autores chegaram por volta da 00h30. O bando arrombou a porta de entrada e foi direto no quarto onde o rapaz estava. Eles atiraram três vezes em seguida fugiram. Nenhum dos suspeitos foi identificado. Também não foram divulgados os motivos da tentativa de homicídio.