Doado pela PF Governo abre contratação para manter avião, mas não resolve problema No mês passado, PF confirmou que doará aeronave modelo King Air

Quase um mês depois de confirmado que a Polícia Federal doará aeronave para atividades operacionais do Estado, o governo divulgou nesta quarta-feira que abriu processo licitatório para contratar empresa para fazer manutenção no avião. No entanto, a contratação não resolve o problema enfrentado com 13 das 15 aeronaves que o Estado possui.

A contratação é coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, a mesma que assinou o recebimento da doação feita pela PF no início de fevereiro.

A vencedora do processo será responsável por fazer serviços de manutenção na aeronave modelo King Air. As empresas interessadas precisam comparecer na Coordenadoria de Processamento de Licitação no dia 13 deste mês.

Em razão do ponto facultativo na manhã de hoje, a reportagem não conseguiu contato com o Estado para informação de quanto está estimado o serviço de manutenção da aeronave.

NO CHÃO

Mesmo contratando empresa para manter o King Air doado pela PF, o Estado continuará com problemas, isso porque como revelado em reportagem publicada no mês passado pelo Correio do Estado, dos 15 aviões do Governo, apenas dois estavam aptos para levantar voo.

O principal problema com os aparelhos avaliados em mais de R$ 13 milhões é justamente a manutenção. Alguns também têm pendências judiciais, situações técnicas irregulares ou cancelamento de matrícula.

Em consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), divisão da Anac que reúne informações técnicas e de identificação dos aparelhos, nota-se que apenas dois aviões estão aptos a voar - caso do PR-FPG, do Corpo de Bombeiros, e do PR-TPW, da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Sem o funcionamento das aeronaves, o Governo do Estado gasta média de R$ 1,7 milhão com serviços de locação de táxi-aéreo e aviões.