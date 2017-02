Segurança Governo troca comando da PM e quer

MS com melhores números do país Novo coronel assume lugar de PM que se aposentou

Foi realizada na manhã de hoje a troca de comando da Polícia Militar. Durante a cerimônia, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou trabalhar para que Mato Grosso do Sul tenha os melhores indicadores de segurança do país.

O novo comandante da tropa é o coronel Waldir Ribeiro Acosta, que assume o lugar de Jorge Edgard Júdice Teixeira, que se aposentou.

Para que os números positivos sejam alcançados pelo Estado, Azambuja relembrou investimento feito na segurança com recursos de R$ 110 milhões por meio do programa MS Mais Seguro.

Três etapas já foram executadas com entrega de armamento e veículos, e a próxima que acontecerá ainda neste semestre contará com entrega de mais 395 viaturas para forças policiais do Estado.

O governador também afirmou que novas fases da Operação Varredura, realizada ontem em parceria com o Exército e que apreendeu mais de 400 armas no presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, devem acontecer em outras regiões do Estado.

“Comprando equipamentos, vamos fortalecer a vigilância dos presídios”, disse Azambuja.