NOVELA Governo prorroga por quatro meses

obra do Aquário do Pantanal Extrato de prorrogação de paralisação de contrato foi publicado ontem

As obras do Aquário do Pantanal ficarão paradas por mais quatro meses. Isso porque o Governo do Estado prorrogou a paralisação da execução do sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica do prédio do Aquário. O serviço é executado pela empresa Clima Teck Climatização LTDA ME.

Foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial extrato de prorrogação do serviço por 120 dias a contar de 29 de outubro. A primeira paralisação do serviço ocorreu em julho deste ano.

A construção do Aquário está parada porque a Egelte Engenharia Ltda, que ganhou a licitação da obra, saiu do canteiro por intervenção de outra empreiteira, a Proteco (investigada por desvio de recursos públicos), e retornou neste ano para terminar o empreendimento alega que precisa de aditivo no contrato.

O ponto turístico inicialmente estava orçado em mais de R$ 87 milhões, mas já chegou a demandar R$ 200 milhões dos cofres públicos.

OBRA SEM FIM

Em outubro, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) já havia sinalizado que não iria investir os R$ 40 milhões necessários para a finalização da obra. “No início custaria R$ 84 milhões, gastou R$ 230 milhões e precisa ainda de R$ 40 milhões para concluir. Será que não é melhor investir os R$ 40 milhões para atender a saúde do que, agora na escassez de recursos, terminar o Aquário?”, declarou na época.

SETORES COBRAM CONCLUSÃO

Empresários da cadeia do turismo pediram celeridade ao governo do Estado na retomada da obra do Aquário do Pantanal. Segundo o grupo, o atraso no empreendimento está fazendo com que Mato Grosso do Sul fique sem recursos que seriam trazidos por 200 mil turistas/ano. Essa projeção é de quanto a atração deve atrair depois de ser inaugurada.