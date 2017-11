MATO GROSSO DO SUL Governo libera mais de R$ 1,8 milhão para reforma de escolas em Campo Grande Verba será usada principalmente para adequação de acessibilidade

O Governo do Estado liberou hoje mais de R$ 1,8 milhão para reforma de quatro escolas em Campo Grande. A verba será usada para obras, como ampliação de refeitório e adequação da acessibilidade.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, R$ 844.264,10 serão destinados para a Escola Estadual José Barbosa Rodrigues, que fica no Bairro Universitário. O serviço será de reforma e ampliação de refeitório e abrigo de resíduo da instituição.

Outros R$ 873.224,15 serão para reforma e adequação de acessibilidade na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, localizada no Bairro Moreninha.

A obras fazem parte do programa de fomento a implantação de escola em tempo integral e a verba para execução dos serviços vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O prazo para execução das obras na Escola José Barbosa Rodrigues é de até 300 dias. Para a Escola Waldemir Barros da Silva é de 270 dias.

RESTAURAÇÃO

As escolas estaduais Maria Constança Barros Machado e Lúcia Martins Coelho também fazem parte do pacote. Para estas instituições foi liberado pouco mais de R$ 173 mil. Os serviços que serão realizados são de restauração na arquitetura e também de acessibilidade. O prazo para execução das obras é de até 210 dias consecutivos.