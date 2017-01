DESENVOLVIMENTO Governo lança projeto para impulsionar criação e produção de frutas e ovos caipiras Projeto visa insentivar produtores rurais na geração de trabalho e renda

O Governo do Estado decretou novo programa hoje com o intuito de apoiar produtores familiares na produção de frutas e ovos caipiras.

O “Projeto Quintal Produtivo de Mato Grosso do Sul” visa fortalecer a produção sustentável, promoção da segurança alimentar e nutricional, além de estimular a geração de trabalho e renda.

Conforme o decreto, assinado e publicado pelo governador Reinaldo Azambuja na edição de hoje do Diário Oficial, os beneficiários do Projeto Quintal Produtivo serão os agricultores familiares, as mulheres e os jovens dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Os recursos financeiros para a execução do projeto virão de dotações orçamentárias do Estado e do Fundo de Investimentos Sociais (FIS), entre outras fontes.