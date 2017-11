Diário Oficial Governo lança licitações para drenagem e pavimentação de quatro cidades Tomada de preços serão realizadas no dia 8 de dezembro

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial de hoje (22) quatro avisos de lançamento de licitação para obras de drenagem e pavimentação. O municípios que devem ser beneficiados são Figueirão, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Nova Alvorada do Sul.

Conforme as publicações, a tomada de preços será no dia 8 de dezembro. Seguindo a ordem das cidades citadas, os certames serão realizados às 8h, 9h, 14h e 15h na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 14, Parque dos Poderes. Os editais também podem ser retirados neste local.

As obras serão realizadas por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).