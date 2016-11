APÓS TEMPESTADES Um ano depois, obras de recuperação ficam prontas em Juti Cidade teve vários prejuízos como tubulações destruídas

Um ano depois de ser destruída pelos temporais que atingiram Juti, 302 quilômetros distantes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado investiu quase R$ 5 milhões em duas obras de recuperação.

A primeira é referente a adequação do sistema de abastecimento de água e ampliação do esgotamento sanitário, a segunda, de combate à erosão da área rural e também da periferia da cidade. Na ocasião, casas e ruas ficaram destruídas.

Em outubro de 2015 Juti ficou horas sem abastecimento de água e energia elétrica. Durante o período de estiagem, a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) investiu R$ 1 milhão de recursos próprios na recuperação de tubulações, poços e redes de esgoto. As obras foram concluídas em junho deste ano.

Na segunda parte do investimento estadual, R$ 3,9 milhões de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de MS (Fundersul) foram destinados na contenção da erosão. Nessa etapa foram feitas recomposição da erosão, instalação de rede de drenagem, aterro, canais e barragens.

A obra está 98,2% concluída, faltando apenas o plantio de gramas e a instalação de cercas em volta das barragens – serviços que devem ser executados nas próximas semanas.