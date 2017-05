em junho Governo investe R$ 38,5 milhões

em projetos para viabilizar obras Fundersul não é suficiente para recuperar e pavimentar rodovias

O Governo do Estado investiu, desde de 2015, R$ 38,5 milhões em projetos executivos visando a realização de mais de 100 obras. No entanto, apesar da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) não informar quantos desses projetos foram finalizados, ao que tudo indica, a maioria das obras será executada apenas nos próximos dois anos.

De acordo com secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, o método - fazer projetos executivos antes das efetivas obras - é uma forma de ajudar na arrecadação de recursos.

“Criamos um acervo de projetos executivos para que, ao obtermos uma nova fonte, seja via Governo Federal ou financiamentos, eles estão prontos. Hoje temos uma prateleira de projetos que gira em torno de R$ 38,5 milhões”, afirmou Migioli durante prestação de contas da Seinfra na Assembleia Legislativa ontem.

Além disso, o secretário disse que os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), utilizado até o momento - e projetos e obras -, não será suficiente para executar todas obras de implantação e restauração de pavimento, construção de pontes e infraestrutura urbana.

Por isso, são necessárias outras fontes de recurso, que podem ser buscadas a partir do projeto executivo em mãos.

*Leia reportagem, de Tainá Jara, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.