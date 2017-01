IRREGULARIDADES Governo flagra abandono e até locação de casas populares em Corumbá e Ladário Os nomes dos notificados pelo Estado foram divulgados hoje

Beneficiados de casas populares em Corumbá e Ladário foram flagradas em situação irregular e foram notificados hoje através do Diário Oficial do Governo do Estado por locação de imóvel, ocupação ilícita e abandono. Nomes dos notificados seguem a baixo:

Do conjunto habitacional Evaldo Gaeta, foram notificados Jonilson Ferreira Elias e Reinaldo Rodrigues da Silva. No conjunto Dorado, a beneficiária notificada é Ana Cláudia Rodrigues de Moraes.

Já sobre a ocupação irregular, foram acionados Araty da Conceição Carneiro da Silva, no residencial Tuiuiú e Suely Aparecida de Oliveira no conjunto Guató. Por abandono foi flagrado no conjunto residencial Dorado, pelos beneficiários Islan de Souza Nicodemos, Edina Maria de Araújo, Almir da Silva Taceó e Joana Batista Lemos Teixeira. No residencial Guató, o abandono é do morador Pedro Bobadilla.

De acordo com a Agência de Habitação Popular (Agehab), todos os notificados estão em situação de infração de condições pré-estabelecidas nos contratos e devem ocupar os imóveis no prazo máximo de três dias, sob pena de perderem as casas.

Caso os beneficiados não precisem das casas recebidas, o Estado orienta que se dirija à Agehab, que fica localizada na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, para a devolução do imóvel e que seja entregue para uma nova família que necessite da moradia.