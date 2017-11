Solidariedade Governo espera arrecadar 8,5 mil brinquedos em campanha do fim de ano Administração lançou ação Doação de Brinquedos – Divida a Brincadeira

O Governo do Estado pretende arrecadar 8,5 mil brinquedos durante a 3ª edição da Campanha de Doação de Brinquedos – Divida a Brincadeira. De acordo com o secretário de Administração, Carlos Assis, mais de 15 mil doações foram feitas somando os anos anteriores.

“Nossa meta esse ano é pelo menos 8,5 mil brinquedos para doarmos. Nos dois primeiros anos foram 45 entidades beneficiadas. O servidor tem ajudado e é uma campanha para fazer crianças sorrirem. Afinal, quanto custa o sorriso de uma criança? Temos que espalhar sorrisos”, disse Assis.

A campanha é realizada em todos as secretarias e órgãos do Governo do Estado. Para participar o servidor deve entregar o brinquedo no local de trabalho para o colega responsável. Quem tiver interesse de doar, mas não for funcionário da administração estadual, pode levar ao Parque dos Poderes e deixar em uma das secretarias.

“Em cada secretaria o servidor fazer a entrega. Tem o um servidor responsável. Qualquer pessoa de bom coração pode doar um brinquedo e juntará aos nossos servidores”, ressaltou.

A madrinha da campanha e primeira dama do Governo do Estado, Fátima Azambuja, destacou a importância de parceiros na campanha. “Fico muito feliz de ser a madrinha da campanha. Esse ano não será diferente, ano passado entregamos na entidades e nos bairros. Esse ano também será um sucesso. Quando mais pessoas a gente convocar, mais crianças terão um sorriso no Natal”, declarou.

Os interessados em participar da campanha têm até o dia 5 de dezembro para entregar os brinquedos nos postos de coleta.