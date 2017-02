IMPUGNAÇÃO Governo do Estado suspende licitação

para comprar relógio de ponto Empresa apresentou pedido de impugnação alegando dúvidas quanto ao edital

Com apenas duas empresas interessadas em instalar relógios de ponto nos prédios do governo do Estado, o pregão eletrônico aberto para selecionar uma delas foi suspenso. Estima-se que amanhã o processo já possa ser reiniciado, mas dependerá de análise da Secretaria de Administração (SAD). Segundo o titular da pasta, Carlos Alberto Assis, a instalação dos equipamentos promoverá R$ 9 milhões em economia aos cofres estaduais.

A licitação foi suspensa porque uma das empresas interessadas apresentou pedido de impugnação, alegando dúvidas quanto ao edital. A solicitação foi acatada pela SAD que acredita que até amanhã já tenha parecer definido. Ata do pregão informa que “a empresa Hexa Comércio e Importação de Equipamentos LTDA - EPP apresentou impugnação ao Edital em tempo hábil e que o teor da mesma será analisado pelo corpo técnico responsável”.

O mesmo documento mostra ainda que uma segunda licitante, cujo nome não foi listado, apresentou proposta de pagamento de R$ 455 ao mês por aparelho. O valor é R$ 17,66 menor que o estimado em edital pelo governo, que foi de R$ 472,66. Ao todo, 573 equipamentos devem ser alugados.

Uma das justificativas para o aluguel das máquinas é controlar a frequência dos servidores com “integração das informações diretamente com a folha de pagamento”. Além dissol, evitará a impressão mensal de 50 mil formulários de controle de ponto que “conforme tabela de temporalidade de documentos, devem ficar armazenados pelo período de 60 anos”.

PROMESSA

O controle de frequência dos servidores é promessa de início de gestão do governador Reinaldo Azambuja, porém, somente agora, dois anos depois, vai ser colocada em prática.

O secretário justifica a demora na implantação com base na complexidade de situações envolvendo a função dos servidores. As especificidades levaram o governo a pensar em alternativa diferenciada para alguns funcionários, especialmente os que atuam no interior do estado, portanto, a medida não atingirá efetivamente os 40 mil servidores ativos.

“Analisamos vários casos de servidores que temos, por que depois da implantação do ponto é complicado ficar corrigindo”, explica o secretário.

O estudo resultou na criação de um aplicativo de celular e sistema no computador para que estes servidores façam o controle de frequência. A medida será implantada em municípios que tiverem menos de 30 servidores, o que ajuda a economizar com a instalação de aparelhos de ponto.

Servidores Agência Fazendária (Agenfa), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Agência de Desenvolvimento Agrário e Produção Agrária e Extensão Rural (Agraer) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estão entre os que utilizarão esta metodologia.

O funcionamento dos pontos eletrônicos por meio de aparelho é testado na própria SAD desde de outubro de 2015.