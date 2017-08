Detran e Sefaz Governo do Estado homologa

O governo do Estado homologou ontem resultados de duas licitações envoltas em polêmicas. Os contratos firmados para atender o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e a Secretaria do Estado de Fazenda (Sefaz) somam mais de R$ 12 milhões e duração mínima de um ano.

Os resultados foram publicados na edição de ontem do Diário Oficial do Estado.

Diante do valor de R$ 17.040.000 disponibilizado no edital, o Sindicato dos Servidores Detran-MS (Sindetran-MS) chegou a pedir a suspensão do certame sob alegação de este tipo de serviço pode ser prestado pelos próprios servidores da autarquia.

A Master Case, vencedora da licitação, ofereceu R$ 6.048.000, bem menos da metade do que a empresa anterior cobrou do governo, por serviços em um período menor.

O governo também homologou a contratação da empresa H2L Equipamentos e Sistemas Lda. pela Secretaria do Estado de Fazenda (Sefaz) por R$ 6.240.000.00 para prestar serviços de locação de máquinas e equipamentos em geral.

O resultado perpetua por no mínimo um ano o contratação com a empresa investigada pela Operação Lama Asfáltica, da Polícia Federal.