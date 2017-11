Aedes aegypti Governo do Estado cria comitê de combate ao mosquito da dengue Grupo é composto por respresentantes de 35 órgãos diferentes

O Governo do Estado reune membros de 35 órgãos diferentes para comporem o Comitê Estadual de Combate, Controle, Prevenção e Redução do Aedes aegypti. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (20).

Conforme a publicação, seis secretários da administração do Estado vão participar do comitê, além do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Divoncir Maran, dos Ministério Públicos Federal e Estadual, Emerson Kalif Siqueira e Paulo Cezar Passos, respectivamente.

Também são membros do grupo os presidentes da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Lucas Galvan, da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB_MS), Mansour Karmouche, entre outros.

O mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, chikungunya e zika. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde (SES) foram notificados 5.452 casos de dengue, sendo confirmadas três mortes pela doença em 2017. Os casos de zika neste ano chegam a 607 notificados e 19 confirmados. Com relação aos casos de chikungunya, são 368 notificados e 62 confirmados.