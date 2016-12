contas públicas Governo do Estado abre crédito

O governo do Estado alegou “excesso de arrecadação” para abrir crédito suplementar de R$ 6,3 milhões para o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

A transferência de recursos foi publicada na edição de ontem (6) do diário oficial, e ocorre em meio a várias tentativas da administração estadual para receber receita extra da União, como por exemplo, parte das multas arrecadadas com a repatriação de dinheiro do exterior.

Conforme o decreto publicado ontem, assinado no último dia 5 pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel, o crédito suplementar decorre de “excesso de arrecadação”.

Dos R$ 6,3 milhões de crédito suplementar aberto à corte de contas estadual, R$ 4,71 milhões serão utilizados para despesas de “pessoal e encargos sociais”, R$ 1,54 milhões para “outras despesas correntes” e R$ 50 mil para investimentos. Os recursos são provenientes da “fonte 100”, ou seja, do tesouro estadual.

