COSTA RICA Governo decreta situação de emergência em cidade atingida por temporal Vendaval causou estragos em Costa Rica no fim de novembro

Governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em Costa Rica, devido ao vendaval ocorrido no dia 26 de novembro, que causou estragos nas áreas urbanas e rural do município. Decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Vendaval de aproximadamente cinco minutos destelhou e danificou estrutura de cerca de 500 imóveis, entre casas e empreendimentos comerciais, além de públicos, como escolas municipais, estádio de futebol e ginásio de esportes.

Torres de transmissão caíram e houve interrupção no fornecimento dos serviços de água e energia elétrica, destruição de de plantações, agriculturas de subsistência e de hortifrutigranjeiros de produtores locais.

Além do vendaval, situação foi agravada pelo grande volume de chuva que caiu em pequeno intervalo de tempo e resultou em danos materiais e prejuízos econômicos e sociais.

Por conta das situações, Prefeitura de Costa Rica decretou situação de emergência no dia 28 de novembro.

Considerando o parecer técnico da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Estado também decretou situação de emergência no município, pleo prazo de seis meses.

Com o decreto, foi autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem em ações de reabilitação e reconstrução dos estragos.

Também foi autorizada a convocação de voluntários par reforçar as ações e para realização de campanhas de arrecadação de recursos junto a comunidade, com objetivo de facilitar as ações de assistência a população afetada pelo desastre.