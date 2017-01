PONTO ELETRÔNICO Governo de Mato Grosso do Sul licita

“caça-gazeteiros” por R$ 3 milhões Aviso de licitação foi publicado na edição de ontem no Diário Oficial do Estado

25 JAN 2017 Por TAINÁ JARA 06h:00

Aparelho de ponto é testado na Secretaria de Administração - Álvaro Rezende / Correio do Estado O governo do Estado vai investir R$ 3.250.056 no controle de ponto eletrônico dos cerca de 40 mil servidores estaduais. De acordo com o secretário de Administração, Carlos Alberto Assis, a medida vai representar economia de cerca de R$ 9 milhões mensais na folha de pagamento cujo valor bruto é de R$ 400 milhões. A medida objetiva controlar a frequência dos servidores, além de evitar o pagamento indevido de horas extras. O aviso de licitação para aluguel e manutenção dos aparelhos foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Caso não haja recurso, o processo deve demorar em torno de 90 dias. Conforme a publicação, o início do procedimento para registro de preço para contratação de empresa especializada para locação de relógio de ponto eletrônico e fornecimento de software ocorrerá no próximo dia 6 de fevereiro. (*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

Leia Também