CALENDÁRIO Governo corta três 'feriadões'

de servidores estaduais Decreto vai ser publicado no Diário Oficial de quinta-feira

O Governo do Estado manteve parte dos "feriadões" deste ano para os servidores, conforme decreto E nº 15, assinado hoje pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ao mesmo tempo, três folgas prolongadas foram cortadas.

O primeiro grande feriado do ano acontece na semana que vem, quando os órgãos estaduais param na sexta-feira (24) e os servidores só voltam ao trabalho depois das 13h de quarta-feira (1º). A segunda-feira (27) foi dada como ponto facultativo.

As "pontes", prolongação do feriado, que foram cortadas pelo Governo do Estado foram nos feriados de 2 de novembro (Dia de Finados), que cairá na quinta-feira e no dia seguinte a administração estadual terá expediente; 7 de setembro (Independência do Brasil), que será na quinta também; e 15 de junho (Corpus Christi).

O corte desses três feriadões foram justificados por conta da "importância do serviço público contínuo no atendimento às necessidades da população", conforme nota oficial.

Foram mantidos as folgas extras nos dias da Semana Santa, criação do Estado e Nossa Senhora Aparecida, além do Carnaval.

"Os feriados instituídos pelos municípios serão observados pelos órgãos e pelas entidades da administração estadual, direta e indireta, nas respectivas localidades, não se aplicando, contudo, os pontos facultativos estabelecidos em decretos federal ou municipal", informou o Governo do Estado.

O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado de amanhã (23). O calendário das datas foi antecipado hoje.

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS

27 de fevereiro Carnaval (ponto facultativo)

28 de fevereiro Carnaval (ponto facultativo)

1º de março Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até às 13 horas)

13 de abril Semana Santa (ponto facultativo)

14 de abril Semana Santa (feriado nacional)

21 de abril Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

15 de junho Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro Independência do Brasil (feriado nacional)

11 de outubro Criação do Estado (feriado estadual)

12 de outubro Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

13 de outubro Ponto facultativo

2 de novembro Finados (feriado nacional)

15 de novembro Proclamação da República (feriado nacional)

25 de dezembro Natal (feriado nacional)