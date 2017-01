Habitação Governo contrata empreiteiras por

R$ 7,4 milhões para construir base de casas Famílias de baixa renda deverão erguer paredes e finalizar casas

Sete empreiteiras receberão R$ 7,4 milhões do Governo do Estado para construírem 693 bases habitacionais em cidades de Mato Grosso do Sul. As contratações foram divulgadas hoje e fazem parte do programa Lote Urbanizado.

Em todos os contratos assinados no fim do ano passado, mas divulgados hoje pelo Governo, as empresas têm prazo de seis meses para construir as fundações dos imóveis.

A cidade que mais receberá unidades habitacionais será Ribas do Rio Pardo, onde Loteamento Jardim Pantanal será criado com 192 moradias.

Lançado em outubro do ano passado, o programa é destinado para pessoas de baixa renda, que através da Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab), recebem terreno com fundação e contrapiso de casa prontos.

O município é responsável por doar o terreno e o morador tem a responsabilidade de construir a residência, com materiais repassados pelo Estado. O prazo para que a casa fique pronta é de seis meses.