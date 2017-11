OBRA Governo abre licitação para construção do Hospital Regional em Dourados Ao todo, o valor global pode chegar a R$ 59 milhões

Abertura de licitação para construção do Hospital Regional da Grande Dourados foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. A modalidade é do tipo “menor preço” e a abertura dos envelopes será realizada no dia 9 de janeiro.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) informou que a previsão de investimentos na primeira etapa da obra é de mais de R$ 35 milhões. O valor global pode chegar a R$ 59 milhões.

O PROJETO

Após a conclusão da primeira etapa, o hospital estará disponível para a população.

Conforme o projeto, a unidade terá 100 leitos e três blocos.

No bloco I vai funcionar: pronto atendimento de pacientes, tomografia, raio-x, endoscopia, ultrassonografia, centro cirúrgico e UTI pediátrica e para adultos.

O bloco II terá farmácia, nutrição, dietética, higiene e limpeza.

A lavanderia, central de resíduos e necrotério vão funcionar no bloco III.

Ao todo, serão 7.547,77 metros quadrados de área construída.