TURISMO Governador, ministro e empresários do turismo participam de premiação em Bonito Houve entrega de troféu para os homenageados da noite

A premiação do "Troféu Piraputanga de Turismo 2016" teve presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o ministro do turismo Marx Beltrão, que está na cidade desde segunda-feira para autorizar obras de infraestrutura, além de empresários e jornalistas que foram homenageados.

Também fizeram parte da premiação e homenagens, dois empresários pioneiros na rede hoteleira da cidade, Guilherme Póli, proprietário do Resort Zagaia Hotel; e Bosco Martins, dono do Rio Formoso Hotel Fazenda. Hotéis de propriedades dos gestores foram construídos há 20 anos na zona rural de Bonito.

Os empreendimentos são considerados um dos principais vetores no desenvolvimento do turismo do Rio Formoso e colaboraram para impulsionar visitações naquela região onde atualmente passam mais de 100 mil turistas por ano.

O lote de 60 hectares onde está o Resort foi escolhido a dedo. Nenhuma árvore precisou ser derrubada, muito pelo contrário: a família plantou pomar, construiu um lago com peixes e buscou se alinhar o máximo possível com a ideia do ecoturismo. O também empresário Juca da Agência de Turismo Yagarapé, também foi premiado pelo trabalho que desenvolve na cidade turística.

Já o “Troféu Jornalista Vera Martins” foi entregue para os jornalistas da mídia eletrônica, sendo dois para profissionais do jornalismo investigativo, que contribuem para o crescimento da mídia eletrônica e digital, sendo os premiados Ellen Genaro, Edinho Neves,Gigi Accioly, Tania Gusman, Vera Rosa, Fernando Fischer e Gustavo Siqueira.