uso na pecuária Mais de um ano depois que caiu,

governo conclui obra em ponte Falta de acesso atrapalhou estudantes e pecuaristas

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), entregou hoje ponte de concreto sobre o Rio Caracol, cuja estrutura substitui a de madeira, que foi destruída pelas chuvas que caíram no início de 2015.

A ponte foi construída com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

Com o acesso prejudicado por mais de um ano, produtores rurais da região Touro Mouro, de Bela Vista, ficaram isolados e tiveram dificuldades para escoarem suas produções. O trecho dá acesso à MS-384 e serve para transportar gado para frigoríficos.

Conforme o prefeito Manoel Viais (PR), a destruição da ponte velha prejudicou não apenas a pecuária, dificultando também o transporte escolar. “Os alunos atravessavam o rio numa pinguela que construímos, mas agora temos uma ponte definitiva”, comemorou.

Com 70 metros de cumprimento, a ponte foi denominada “Norberto Pereira Lima”, homenageando a um dos mais tradicionais pecuaristas da região. Em discurso, Reinaldo Azambuja (PSDB) elogiou Lima.

O filho do homenageado, Luis César, estava presente na cerimônia de inauguração do empreendimento e também discursou.

Foram investidos, em recursos próprios, R$ 1.690.766,86 na construção da ponte. O governador ainda assegurou mais R$ 1,5 milhão para obras de pavimentação urbana, cujo projeto está sendo finalizado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

SAÚDE

Ainda em Caracol, Azambuja entregou aparelho de ultrassom digital ao Hospital Municipal Rita Antônia Maciel Godoy, que custou R$ 150 mil, como parte do plano de regionalização da saúde, que foi iniciado com a Caravana, no ano passado.

Com o novo aparelho, o atendimento em Caracol vai ser expandido para pacientes de Bela Vista, Antônio João e Porto Murtinho. O equipamento poderá realizar exames de mama, varizes, abdômen e transvaginal.