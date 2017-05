MAIS VIATURAS Governador garante que criminalidade

em MS vai cair com investimentos Hoje foram entregues 115 veículos para serem utilizados em 10 cidades

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou que as ações de reforço na segurança pública vão ter impacto na redução da criminalidade nos 79 municípios do Estado. Hoje ele participou da entrega de 115 viaturas para as Polícias Militar, Civil e para a Coordenadoria Geral de Perícias.

Os veículos foram apresentados em evento na Praça do Rádio, em Campo Grande, e a partir de hoje serão entregues para os diferentes setores das forças de segurança pública.

Nesse lote de mais de 100 equipamentos, a Capital e mais nove cidades foram beneficiadas (Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos).

Na semana passada, houve entrega de 32 viaturas para atender Dourados e outros municípios nas redondezas.

"A presença das viaturas, o fortalecimento das polícias nas ruas, com certeza vai dar uma segurança maior para a população. Vamos atingir os 79 municípios", opinou o governador.

Ele indicou que Mato Grosso do Sul está figurando como um dos estados mais seguros no Brasil e as estatísticas devem ter reflexo positivo a partir desses novos investimentos.

"Se você olhar os números, são extremamente positivos. O mapa que mede a violência colocou Mato Grosso do Sul como o terceiro estado mais seguro do Brasil. É um estímulo para continuarmos investindo", afirmou.

O atual governo implementou o programa MS Mais Seguro, que envolve diferentes investimentos para aumentar a atuação das polícias nas ruas. Somente com as viaturas foram gastos R$ 43,8 milhões. Ao todo, foram comprados mais de 300 carros, que vão atender Polícias Militar, Civil, Bombeiros e Perícia. Essa aquisição fez parte da 4ª etapa do MS Mais Seguro.

O PROGRAMA

Os primeiros repasses do MS Mais Seguro foram feitos no mês de junho de 2016. Na ocasião o governador e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregaram 74 novas viaturas, 60 para a Polícia Militar e 14 para o Corpo de Bombeiros e mais 230 novas armas para os policiais militares.

Entre as 230 novas armas recebidas pela Polícia Militar estavam fuzis 7.62, metralhadoras automáticas e espingardas de grosso calibre que foram enviadas para os grupos especiais da PM e também para alguns municípios do interior do Estado, especialmente aqueles localizados na fronteira.

O MS Mais Seguro vai somar R$ 114 milhões para compras de viaturas, armamentos, equipamentos radiocomunicação e reformas em unidades de segurança.