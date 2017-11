Saúde Governador assina convênio para reformar hospital e escola em Miranda Reinaldo assistirá, ainda, a partida final de um torneio de futebol de campo entre equipes de aldeias

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está em Miranda neste domingo. Ele irá entregar obras, anunciar novos investimentos, além de assinar convênio para reforma do hospital municipal Renato Albuquerque Filho.

Conforme o governo, o objetivo do convênio é melhorar o atendimento no hospital e possibilitar a implantação do Centro Especializado de Reabilitação (CER), que vai funcionar no antigo hospital da sociedade beneficente, fechado há mais de 15 anos.

“Quero aqui dizer, governador, conhecendo a sua sensibilidade social e dinamismo, que vamos fazer novas parcerias para que juntos, Prefeitura e Governo do Estado, possamos melhorar a vida dos nossos mirandenses”, discursou a prefeita de Miranda Marlene Bossay.

O governador também fez a entrega da reforma da Escola Estadual Caetano Pinto, uma das unidades de ensino mais antigos de Mato Grosso do Sul, inaugurada em 1922 Se passaram 24 anos para que a EE Caetano Pinto, um dos estabelecimentos públicos mais antigos de Mato Grosso do Sul, inaugurada em 1922 e que passou pela última reforma em 1993. O atual governo investiu R$ 1,3 milhão na nessa obra.

ESPORTE

Reinaldo assistirá ainda a partida final de um torneio de futebol de campo entre equipes das nove aldeias que compõem a comunidade indígena terena do município.

O torneio, organizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi iniciado ontem,. no campo da aldeia Cachoeirinha, e integra as ações paralelas à minicaravana A Saúde Mais Perto de Você Indígena, que está sendo realizada no mesmo local. A competição tem a parceria da prefeitura de Miranda.

Em disputa com eliminação simples, o torneio reúne cerca de 220 atletas das aldeias Cachoeirina, Argola, Lalima, Moreira, Passarinho, Lagoinha, Morrinho, Babaçu e Mãe Terra. A arbitragem está à cargo da Fundação Municipal de Esportes. Miranda já sediou um dos campeonatos estaduais indígenas de futebol e sagrou-se campeã por duas vezes.

Ao final do torneio, o governador entregará medalhas e troféus ao campeão e vice-campeão, bem como kits esportivos (bolas de futebol de campo, futebol de salão, voleibol e redes) para as nove aldeias, com o propósito de disseminar a prática esportiva naquela comunidade indígena.