Maior hospital do MS Gestão da Santa Casa será dividida

entre Prefeitura e Governo Resolução que altera gestão para dupla foi publicada no Diário Oficial do Estado

Governo de Mato Grosso do Sul vai participar da gestão da Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa. Resolução publicada hoje no Diário Oficial do Estado altera a gestão do hospital para dupla, entre o Estado e a Prefeitura de Campo Grande.

Prefeito da Capital, Marcos Trad (PSD) informou que com a resolução, o Estado vai participar mais, mas não detalhou de qual forma será essa participação.

“Tudo o que for feito para ajudar a Santa Casa a prefeitura vai fazer. [Governo] deve estar devendo ainda uns R$ 10 milhões. A gente tem conversado e compreende a situação econômica deles”, disse o prefeito durante agenda pública na manhã de hoje.

Na resolução, secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares, aprova Ad Referendum a alteração do tipo de gestão para gestão dupla no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), entre o Estado e Município, que é gestor pleno da saúde no município.

Portal Correio do Estado entrou em contato com o secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares, e com a assessoria de imprensa da Secretária Estadual de Saúde (SES), para saber detalhes da participação do Estado na gestão do hospital, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Repasse total da Prefeitura de Campo Grande é de aproximadamente R$ 20,2 milhões, entre recursos do município, do estado e da União.