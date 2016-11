APRESSADINHA Gestante aciona bombeiros mas bebê nasce em viatura a caminho do hospital Mãe e bebê passam bem

Equipe do Corpo de Bombeiros de Naviraí foi acionada para socorrer a gestante Ana Paula dos Santos Bombonato, de 30 anos, na tarde de ontem. Porém, a caminho do hospital a mulher entrou em trabalho de parto e a criança nasceu dentro do veículo.

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, quando os militares chegaram na residência, encontraram Ana Paula e a avó do bebê do lado de fora da casa.

Já dentro da viatura e a caminho da unidade hospitalar, Ana Paula deu à luz Emanuele com a ajuda dos militares. De acordo com a mãe da menina, o nome tem origem hebraica e significa “Deus está conosco”.

Mãe e filha passam bem.