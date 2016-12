Japorã Em ataque de fúria, homem pendura

filho de 4 meses e atira em casa O rapaz se desentendeu com a sogra e quase feriu parentes

Homem disparou dois tiros na noite de ontem (25) ao chegar na comemoração de Natal na casa da sogra, no assentamento Tagros, em Japorã. O motivo do ato foi uma discussão entre ele e a sogra depois do rapaz pendurar o próprio filho de 4 meses de idade de cabeça para baixo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor estava embriagado e seguiu para a casa da sogra para tirar satisfações com a esposa que não passou o Natal com ele. Ao chegar no local, pegou o filho pela perna e o deixou de cabeça para baixo.

Indignada com o ato do genro, a sogra foi tirar satisfações com ele e houve discussão. O homem ameaçou a família dizendo que buscaria uma arma. Voltou tempo depois e efetuou dois disparos dentro da residência.

Ninguém ficou ferido e o autor fugiu do local. O caso foi registrado na delegacia de Mundo Novo e será apurado.