Tragédia Garoto pula em lago para salvar

amigo e os dois morrem afogados De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítimas não sabiam nadar

Durante brincadeira em uma lagoa para retenção de água pluvial, dois amigos morreram afogados. Os fatos ocorreram no final da tarde de ontem, no município de Chapadão do Sul. Os corpos dos meninos, de 11 e 14 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para perícia. Ambos não sabiam nadar e estavam sem a supervisão de adultos.

De acordo com os bombeiros, as vítimas estavam com outras quatro crianças, todas de famílias vizinhas, brincando às margens da lagoa, que fica no final da Avenida Mato Grosso do Sul. Por razões ainda desconhecidas, o garoto de 11 anos caiu na água e começou a se afogar, pedindo ajuda. O de 14 anos tentou socorrê-lo, mas os dois acabaram se afogando.

À noite, o corpo do mais jovem foi retirado. O outro foi resgatado somente nesta manhã. O tenente Eduardo Rachid Teixeira, comandante do 7º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros em Chapadão do Sul, alertou sobre o perigo de deixar crianças brincando sozinhas em áreas de risco."A presença de um adulto é importante. Também é preciso procurar locais adequados para a prática de lazer, como piscinas públicas e áreas regulamentadas".