Gabarito TJ/MS Gabarito provisório das provas está disponível pela internet No total, quase 23 mil candidatos concorreram a 20 cargos oferecidos no processo seletivo

Os candidatos que prestaram concurso oferecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) já podem acessar o gabarito provisório das provas realizadas no último domingo (29), nas universidades Uniderp e Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande.

Os exames foram aplicados em duas etapas sendo no período matutino para os cargos de Analista Judiciário/área meio (Curso Superior completo) e Técnico de Nível Superior. Já no periodo vespertino, participaram concorrentes para função de Analista Judiciário/área fim (Bacharel em Direito).

Segundo informações divulgadas pela instituição realizadora da prova, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 22.814 pessoas se inscreveram para os 20 cargos oferecidos no certame. Desde total, a abstenção chegou a 19% no período da manhã e 20% no período da tarde.

Conforme publicação disponível no site do TJ/MS, será admitido recurso ao gabarito oficial, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento e sobre que se referece o recurso.

Será aceita apenas uma solicitação que deve conter razões recursais claras, consistentes e objetivas, observando o limite máximo de 2.500 caracteres. Os recursos do concurso deverão ser interpostos por meio do endereço eletrônico .



Acesse o gabarito oficial da prova aqui: