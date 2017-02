INUSITADO Casos frequentes de furto de orquídeas revolta moradores de distrito Câmera de segurança flagrou suspeito furtando a planta em Itaporã

Furto de orquídeas causou revolta em moradores do distrito de Montese, em Itaporã. Caso tem sido frequente nos últimos dias.

De acordo com o site iFato, orquídeas plantadas em árvores nas calçadas são principal alvo dos ladrões.

Câmera de segurança de uma residência no distrito flagrou ação de um suspeito. No vídeo, é possível ver que um carro para na meio da rua e uma pessoa, que estava no banco do passageiro, desce e retira a orquídea da árvore. Em seguida, ele volta para o carro e vai embora.

Moradora do distrito, Lucivania Gotardi publicou a indignação com os casos em uma rede social. “Estão 'emprestando' as orquídeas plantadas nas árvores das pessoas aqui do nosso querido Montese”, diz a postagem.

Depois da publicação, diversas pessoas comentaram dizendo também terem tido as plantas furtadas e surgiram ainda casos de Douradina e Itaporã, onde plantas também “desapareceram”..

Nenhum dos casos de furto foi registrado na Polícia Civil.