OPORTUNIDADE Funtrab oferece 300 vagas de emprego

no Estado, sendo 70 na Capital Interessados deverão ir á agência da fundação para se candidatar

Que tal começar o ano com um novo trabalho? A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo 300 vagas em diversas áreas de emprego no Estado. A Funtrab possui 31 agências, mas por enquanto, apenas 15 funcionam hoje.

Vagas de emprego em destaque são em Campo Grande com 70 vagas, Costa Rica 77 vagas e Dourados com 44 oportunidades. Confira as oportunidades na Capital:

Coordenador de Eventos – Deve ter experiência e o ensino superior (qualquer área), salário R$ 2.500,00 + auxílio alimentação de R$330,00.

Inspetor de Segurança – O candidato deve ter experiência e o ensino médio, salário oferecido é de R$ 1.100,00.

Motorista Carreteiro – É exigido experiência e o ensino médio incompleto, salário ofertado é de R$ 2.700 + alimentação.

Torneiro Mecânico – Deve ter experiência e o ensino fundamental incompleto, salário disponibilizado é R$ 1.800,00.

Operador de Empilhadeira (6 vagas) – Com experiência e o ensino fundamental, salário oferecido de R$ 986,00 + cesta básica.

Auxiliar de Jardinagem na conservação de vias permanentes – Deve ter experiência e o ensino médio incompleto, salário de R$ 994,57 + ticket alimentação.

Operador de Telemarketing Ativo (8 vagas) – Com experiência e o ensino médio, salário R$ 880,00 + ticket alimentação e comissão.

Operador de sala de máquinas (Embarcações) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário ofertado de R$ 2.136,00 + cesta básica e refeição.

Técnico em refrigeração (Instalação) (2 vagas) – Deve ter experiência e o ensino fundamental ao menos, salário de R$ 1.300,00.

SERVIÇO

Os interessados às oportunidades de emprego oferecidas na Capital, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.