FAZ DOIS DIAS Funileiro some em rio

enquanto tomava banho Desaparecimento ocorreu na tarde de sábado (4)

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram, hoje, buscas pelo funileiro Sérgio Paulo Lopes da Silva, 41 anos, que desde a tarde de sábado (4), está desaparecido no rio Dourados, em Fátima do Sul.

Conforme socorristas que estão empenhados no resgate, pessoas viram momento em que Sérgio saltou da ponte para tomar banho, nadou por alguns metros, mas de repente sumiu.

Ainda no sábado buscas foram feitas até começo da noite e retomadas no dia seguinte. Porém, mais uma vez sem a vítima ter sido encontrada, os trabalhos foram suspensos ao anoitecer e retomados no começo dessa manhã.