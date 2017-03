4º DIA Funileiro que está sumido em rio

tem casa invadida por ladrões Homem tomava banho, no fim de semana, quando desapareceu

Desaparecido desde o sábado no rio Dourados, em Fátima do Sul, o funileiro Sérgio Paulo Lopes da Silva, 41 anos, teve a casa invadida por ladrões. O furto foi percebido por irmã de Sérgio que esteve no imóvel, ontem (6).

De acordo com informações do site Vicentina Online, foram levados aparelho de DVD, três cadeiras de área de fio, botijão de gás e um ventilador. Nenhum suspeito pelo crime foi identificado

Sérgio atuava na cidade como funileiro e era bastante conhecido. Ele sumiu no rio depois de saltar de ponte para tomar banho. Pessoas viram o homem nadando por alguns metros, mas de repente ele sumiu, segundo bombeiros empenhados no resgate.

Na manhã desta terça-feira entrou para o quarto dia de buscas pelo homem.