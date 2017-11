INVESTIGAÇÃO Funileiro é morto com três tiros

em suposta briga por ponto de bar O caso aconteceu na região norte do Estado

Aldo Jorge Araújo de Oliveira, de 50 anos, foi assassinado na noite de ontem (23) com três tiros em Rio Verde de Mato Grosso, região norte do Estado. A vítima morreu no local.

Conforme o site Edição MS, Aldo trabalhava como funileiro e pelo menos um dos tiros acertou o seu peito. O principal suspeito do crime é um homem identificado apenas como “Mineirinho”.

As polícias Civil e Militar estão a procura do homem. Informação preliminar é de que o crime aconteceu devido a briga por ponto de bar, localizado na Rua Américo de Souza Brito, onde houve a execução.