INTERNACIONAL Fundação Bill Gates patrocina

quatro bibliotecas em MS Programa Conecta Biblioteca é patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates

Com 180 inscrições feitas em todo o Brasil, quatro bibliotecas de Mato Grosso do Sul foram selecionadas em programa internacional patrocinado pela Fundação Bill Gates.

O programa Conecta Biblioteca, patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates, realizado pela Ong Recode e pela Caravan Studios, selecionou as bibliotecas públicas municipais Francisco Alves Correa (Aquidauana); Dom Aquino (Naviraí); Rosário Congro (Três Lagoas) e a Professor Américo Rodrigues de Almeida (Rio Negro).

O objetivo é incentivar a transformação social por meio das bibliotecas públicas, visando à sustentabilidade das ações e o aumento em 60% do número de novos visitantes dessas bibliotecas.

PROGRAMA

No Brasil, o programa teve sua fase inicial em 2015/2016 atendendo a 48 bibliotecas em todo o país. Em março de 2017 foi lançada a segunda fase do programa, que contempla 92 bibliotecas públicas.

Segundo informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul a convocatória recebeu 180 inscrições em todo o Brasil, sendo 55 vagas disponíveis para bibliotecas em municípios de até 250 mil habitantes e ao menos três computadores com Internet para os usuários.

O programa tem previsão de término para 2020 e possui o compromisso de sistematizar todos os materiais produzidos, que serão disseminados entre as seis mil bibliotecas em funcionamento no país.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul e as quatro bibliotecas do Estado selecionadas no programa vão participar do I Encontro Nacional do Conecta Biblioteca, que vai acontecer de 29 de maio a 2º de junho, em Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

A partir desse encontro nacional, os municípios participantes receberão cursos de formação presenciais e a distância.