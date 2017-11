Tráfico Funcionários de prefeitura na fronteira

são presos com maconha em Goiânia Marcos Saavedra e Pablo Cesar Isasi estavam com 950 kg de maconha

A equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar de Goiânia (GO) prendeu na noite de terça-feira, dois funcionários da prefeitura do município paraguaio de Capitan Bado, que fica na fronteira com Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Marcos Javier Galarza Saavedra, 27, e Pablo Cesar Isasi, 40, transportavam 950 quilos de maconha.

De acordo com o site Porã News, durante fiscalização, os policiais abordaram um automóvel Gol ocupado pelos autores, e acabaram encontrando dez tabletes da droga escondidos no interior do veículo. Questionado, Pablo confessou que em sua casa, na região, haveria mais droga. No local, foi apreendida quase uma tonelada de maconha.

A dupla relatou que saiu do Paraguai e entrou no Brasil via território sul-mato-grossense, com o objetivo de distribuir a droga em bocas de fumo de Goiânia e cidades vizinhas. Além do entorpecente, havia na casa de Pablo balanças digitais, para calcular com precisão o peso dos tabletes, embalagens para armazenamento e quantia não especificada em dinheiro.