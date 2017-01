droga Funcionário encontra 'tijolo' de

maconha em banheiro de posto Droga foi encontrada em rotatória da rodovia MS-306

Funcionário de posto de combustíveis encontrou um tablete de maconha escondido no banheiro masculino de estabelecimento localizado na rotatória da rodovias MS-306 com a BR-060, na tarde de ontem, em Chapadão do Sul.

Testemunha relatou à Polícia Militar que encontrou o “tijolo” de maconha quando foi limpar o banheiro e encontrou a substância envolvida em um saco plástico atrás de um vaso sanitário.

A droga foi recolhida e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul.