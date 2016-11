capotou Funcionário de posto de combustível

morre ao capotar veículo na MS-147 Condutor foi arremassado com a capotagem

Funcionário de posto de combustível de Vicentina, de 50 anos, morreu em acidente ocorrido na tarde de hoje na MS-147, próximo ao distrito São José.

Conforme informações do site Siliga News, Braz Bezerra da Silva seguia pela rodovia estadual, quando, por motivos desconhecidos, perdeu a direção do veículo e capotou. O condutor foi arremessado e sofreu diversos ferimentos.

O veículo, um Gol branco, ficou fora da pista e caiu em um pequeno barranco com as rodas viradas para cima.

As Polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência. O veículo foi encontrado no sentido São José-Vicentina. Policiais rodoviários estaduais e a perícia criminal estiveram no local também.

O perito que foi no acidente identificou que não havia marca de frenagem na rodovia e a suspeita é de que a vítima não estava usando o cinto de segurança. A Polícia Civil apurou que Braz havia saído do distrito de São José e tinha destino Vicentina.

A delegada Mayara Santos de Sousa, da Delegacia de Polícia de Vicentina, registrou a ocorrência.

*Matéria editada para acréscimo de informações às 18h56.