Morte a esclarecer Funcionário é encontrado morto próximo a trator em propriedade rural Veículo estava batido em árvore e vítima caída a 80 metros do trator

Genilson dos Santos Silva, 29 anos, foi encontrado morto ontem na propriedade rural em que trabalhava, em propriedade rural de Ribas do Rio Pardo.

Segundo o registro policial do caso, ontem de manhã vítima foi realizar serviço com trator e não retornou a sede da fazenda.

Estranhando a ausência do funcionário para o almoço, patrão solicitou que buscas fossem realizadas e trator foi encontrado batido em uma árvore, com vítima caída a 80 metros do veículo.

Homem tinha várias lesões pelo corpo e Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte a esclarecer.