RECURSO EMPENHADO Funasa analisa áreas para

receber R$ 9,6 mi em saneamento Assentamentos são o foco desse investimento

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) vai começar a receber parcelas que vão totalizar R$ 9,6 milhões e que devem ser utilizadas para perfuração de poços em assentamentos de trabalhadores rurais em Mato Grosso do Sul. Os locais que receberão as melhorias estão sendo analisados por equipe técnica.

Esse recurso foi obtido a partir da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 2016. O valor foi empenhado no dia 30 de dezembro do ano passado, divulgou o senador Wademir Moka (PMDB), coordenador da bancada federal do Estado.

A verba precisa ser utilizada para a construção de sistemas de abastecimento de água, com a compra de grupos geradores, conjunto moto bomba, dosadores de cloro, entre outros equipamentos.

A execução das obras será feita pelo governo do Estado e as áreas que receberão os poços estão sendo levantadas pela Funasa. A Superintendência Regional do órgão ainda divulgará detalhes das regiões beneficiadas.

Moka também participará do processo e vai indicar os municípios que devem ser atendidos. “O critério será estritamente técnico, levando-se em conta as regiões de agricultura familiar e assentamentos que tiverem carência de água”, explicou.

O senador garante que o presidente Michel Temer, a qual ele é aliado, e o presidente nacional da Funasa, Henrique Pires, têm demonstrado muita atenção com o Estado. “O presidente Temer e a direção da Funasa, além dos ministérios, têm sido parceiros do Estado nos projetos considerados vitais a várias comunidades."

MAIS EQUIPAMENTOS

A Funasa divulgou hoje também que adquiriu mais de R$ 2,7 milhões em equipamentos para perfuração de poços em Mato Grosso do Sul. Os recursos utilizados foram próprios.

O pregão eletrônico nº 00015/2016, publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro, garantiu a compra. No total foram gastos R$ 2.717.319,00. Essa estrutura vai permitir a realização de obras em áreas quilombolas, comunidades ribeirinhas e extrativistas. Não estão incluídos assentamentos de trabalhadores rurais.

“Além de garantir melhoria na qualidade de vida das nossas comunidades, queremos agilizar o processo de perfuração de poços tubulares profundos, pois recebemos diariamente diversos pleitos, solicitações por parte dos prefeitos e essa obtenção é fundamental para acelerar esses atendimentos aos municípios”, explicou Marco Aurélio Santullo, superintendente da Funasa em MS.

Equipamentos adquiridos:

Guincho hidráulico -R$ 360.000,00;

4 caminhões - R$ 831.499,00;

1 conjunto motor-bomba - R$ 2.820,00;

1 guindaste de R$ 70.000,00;

1 compressor de ar comprimido - R$ 421.000,00;

1 sonda perfuratriz - R$ 969.000,00;

1 carro tanque reservatório tipo pipa - R$ 63.000,00.