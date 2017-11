DENGUE Fumacê de combate ao Aedes percorre

10 bairros nesta quinta-feira Orientação à população é abrir portas e janelas quando o veículo passar

O fumacê de combate ao mosquito Aedes aegypti está sendo feito em dez bairros de Campo Grande, nesta quinta-feira (23). As ações começaram às 16h e devem seguir até às 22h30. O Aedes é responsável por transmitir dengue, zika e chikungunya.

Hoje os bairros Santo Amaro, Nova Campo Grande, Panamá, José Abrão, Universitário, Pioneiros, Alves Pereira, Moreninhas , Centro- Oeste e Lageado estão recebendo as equipes da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

A orientação à população é abrir portas e janelas quando o veículo passar, assim o inseticida chegará até o interior da residência. Gaiolas devem ser cobertas e protegidas do veneno; os moradores devem lavar com água e sabão os bebedouros de animais após a aplicação do inseticida; e, manter-se longe do veículo enquanto estiver realizando os trabalhos.

De acordo com a Sesau, a aplicação visa atingir as fêmeas do mosquito causador das doenças. Segundo a secretaria, em caso de chuva ou vento forte na hora da aplicação não será possível executar o trabalho programado, pois dificultam a ação e a eficácia do veneno.