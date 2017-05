Máquinas de Lama Frigorífico JBS na Capital

também é alvo de operação Ação apura desvios de recursos e superfaturamento de obras na gestão de Puccinelli

O frigorífico JBS, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande, também foi alvo da Polícia Federal hoje pela manhã, durante a Operação Máquinas de Lama, quarto desdobramento da Lama Asfáltica, que apura desvios de recursos e superfaturamento de obras durante a gestão de André Puccinelli. Documentos e computadores também foram apreendidos na indústria de celulose Eldorado Brasil, que faz parte do mesmo grupo que controla a JBS, a J&F Investimentos.

O teor da investigação acerca do frigorífico não foi detalhado. Na lista de irregularidades investigadas pela operação, constam que valores repassados a título de propina eram justificados, principalmente, com o aluguel de máquinas. Ainda, no decorrer das investigações, foram descobertas novas motivações para o pagamento de propinas aos servidores públicos e a consequente tentativa de lavagem de dinheiro, dentre os quais a obtenção de benefícios e isenções fiscais. JBS é uma das empresas beneficiadas com incentivos nos últimos anos.

O JBS era citado na etapa das investigações que apura esquema para locação “fantasma” de maquinário como estratégia para lavagem de dinheiro e pagamento de propina a servidores. Conforme laudo, a JBS alugou máquinas por período de quatro meses, em negociação de R$ 9,5 milhões. Os contratos era firmados com o empresário João Alberto Amorim.