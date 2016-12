ANÚNCIO PERIGOSO Freteiro anuncia no OLX e quase perde caminhão para falso fazendeiro Assaltantes disseram que levariam veículo para o Paraguai

Anunciante de famoso site de venda coletiva, o OLX, caiu em golpe de falso cliente e por pouco o desfecho da história não foi trágico. Freteiro de animais foi contratado, por dono de fazenda, para encontrar com peões, em Campo Grande, e ir até fazenda em Terenos carregar cavalos. Porém, os peões eram, na verdade, assaltantes.

A vítima, que não quis ser identificada, relatou ao Portal Correio do Estado que há três anos trabalha com frete e nunca tinha passado por situação parecida. “Me contrataram ontem à noite. Viram meu anúncio no OLX e marcamos de nos encontrar no Indubrasil, em Campo Grande. Fiquei de pegar dois peões e levá-los na fazenda para carregar cavalos”, contou o homem.

Em Terenos, na rotatória, o freteiro parou e disse que precisava da nota dos animais para poder transportá-los. “Nesse momento anunciaram o assalto e falaram que queriam o caminhão. Que era para eu ficar tranquilo que iríamos para o Paraguai levar o veículo para desmanche”, contou o motorista.

Porém, antes de seguir viagem, uma trava de segurança do caminhão deveria ser destravada. “Eu falei para eles que, se não destravasse o caminhão, não andava. Os assaltantes procuraram, mas não encontraram a trava, então me mandaram descer e destravar. Disseram que se eu fizesse qualquer coisa eles iriam atirar em mim. E foi onde eu consegui fugir”, relatou o caminhoneiro ao ressaltar que os dois estavam armados e tinham cordas na mochila.

Questionado se sentiu medo na hora que saiu correndo, a vítima relatou que não. “Fiquei com medo de seguir viagem com eles, pois estavam com corda na mochila, imaginei que iriam me deixar amarrado na estrada ou até que iam me matar”, pontuou.

Os dois assaltantes não usavam proteção no rosto e foram reconhecidos pela vítima. “Depois que eu fugi um popular acionou a polícia, que rapidamente localizou o veículo e prendeu os assaltantes, que foram presos uns 300 metros de onde estava estacionado o caminhão”, contou o freteiro.